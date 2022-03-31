Об этом 31 марта сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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В общинах остается очень много минирований. Заминировано много полей сбоку дорог, даже кладбище,

– сказал чиновник.

Он рассказал, что на одном из взрывных устройств взорвалась собака. Четверолапая вместе со своей хозяйкой гуляла по улице и наткнулась на растяжку.

Дмитрий Живицкий указал, что если бы не домашний любимец, то местная жительница погибла бы. Собственной жизнью собака спасла от смерти хозяйку.