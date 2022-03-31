Про це 31 березня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
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У громадах залишається дуже багато мінувань. Заміновано багато полів узбіч доріг, навіть цвинтар,
– сказав посадовець.
Він розповів, що на одному з вибухових пристроїв підірвався собака. Чотирилапий разом зі своєю хазяйкою гуляв вулицею та натрапив на розтяжку.
Дмитро Живицький вказав, що якби не домашній улюбленець, то місцева мешканка б загинула. Власним життям собака врятував від смерті господарку.