Про це 31 березня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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У громадах залишається дуже багато мінувань. Заміновано багато полів узбіч доріг, навіть цвинтар,

– сказав посадовець.

Він розповів, що на одному з вибухових пристроїв підірвався собака. Чотирилапий разом зі своєю хазяйкою гуляв вулицею та натрапив на розтяжку.

Дмитро Живицький вказав, що якби не домашній улюбленець, то місцева мешканка б загинула. Власним життям собака врятував від смерті господарку.