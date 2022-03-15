В своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об открытии "зеленых коридоров" в области.

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Какими будут "зеленые коридоры" в Сумской области 15 марта

Важно! Время "режима тишины" на всех маршрутах "зеленых коридоров" продлится с 09:00 до 21:00. Время выезда из Сум – 19:30.

В эвакуационные автобусы будут сажать только: женщин, детей, людей пожилого возраста, а также людей с инвалидностью. Первоочередно – беременные женщины, женщины с детьми, а потом уже люди с инвалидностью и люди преклонного возраста.

Также отмечается, что в эвакуационные автобусы можно садиться с домашними любимцами. Не бросайте их, пожалуйста.

Мужчины могут выехать из населенных пунктов только за рулем легковых автомобилей.

Согласованные направления движения:

Тростянец – Лубны

Тростянец, Сумы (по объездной вокруг города), Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Частично на автобусах, а также на личном транспорте.

Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: улица Кенига, стадион имени Куца – улица Скрябина – улица Татаренко – улица Б. Хмельницкого – улица Гришина (объездная) – улица Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Время выезда колонны: 9 часов.

Кроме того, дополнительные автобусы выедут из Лохвицы. Их время отправления будет объявлено позже.

Сумы – Лубны

Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а вот из города Лохвица на Сумщину отправят автобусы. Они будут вывозить тех, у кого нет личного транспорта.

Места сбора в Сумах:

Основной выезд: возле памятника Алеше, (район школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

БК "Химик"

улица Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"

"Бильбоу" на проспекте Курском

ТЦ "Монуфактура"

Время сбора будет уточнено позже, предварительно – 13:00. Время начала движения первой колонны – 9:00.

Лебедин – Лубны

ВОРОЖБА (Лебединская община) – Бышкинь – Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Место сбора: город Лебедин, улица Сумская 12.

Время выезда колонны: 9 часов.

Конотоп – Лубны

Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Время выезда колонны: 9 часов.

Место: площадь перед горсоветом.

Шостка – Лубны

Шостка, Кролевец, Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.

Из города Шостка уезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Время выезда колонны: 9 часов.

Место: площадь перед горсоветом.

Будьте взаимовежливы и берегите друг друга. Если вы передвигаетесь на личном транспорте, то не покидайте колонну во избежание возможной опасности.

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