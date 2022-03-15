В своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об открытии "зеленых коридоров" в области.
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Какими будут "зеленые коридоры" в Сумской области 15 марта
В эвакуационные автобусы будут сажать только: женщин, детей, людей пожилого возраста, а также людей с инвалидностью. Первоочередно – беременные женщины, женщины с детьми, а потом уже люди с инвалидностью и люди преклонного возраста.
Также отмечается, что в эвакуационные автобусы можно садиться с домашними любимцами. Не бросайте их, пожалуйста.
- Мужчины могут выехать из населенных пунктов только за рулем легковых автомобилей.
Согласованные направления движения:
Тростянец – Лубны
- Тростянец, Сумы (по объездной вокруг города), Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Частично на автобусах, а также на личном транспорте.
Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: улица Кенига, стадион имени Куца – улица Скрябина – улица Татаренко – улица Б. Хмельницкого – улица Гришина (объездная) – улица Шевченко и дальше в сторону города Сумы.
- Время выезда колонны: 9 часов.
Кроме того, дополнительные автобусы выедут из Лохвицы. Их время отправления будет объявлено позже.
Сумы – Лубны
- Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а вот из города Лохвица на Сумщину отправят автобусы. Они будут вывозить тех, у кого нет личного транспорта.
Места сбора в Сумах:
Основной выезд: возле памятника Алеше, (район школы 2).
Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)
- БК "Химик"
- улица Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"
- "Бильбоу" на проспекте Курском
- ТЦ "Монуфактура"
Время сбора будет уточнено позже, предварительно – 13:00. Время начала движения первой колонны – 9:00.
Лебедин – Лубны
- ВОРОЖБА (Лебединская община) – Бышкинь – Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Место сбора: город Лебедин, улица Сумская 12.
- Время выезда колонны: 9 часов.
Конотоп – Лубны
- Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
- Время выезда колонны: 9 часов.
Место: площадь перед горсоветом.
Шостка – Лубны
- Шостка, Кролевец, Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из города Шостка уезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
- Время выезда колонны: 9 часов.
Место: площадь перед горсоветом.
Будьте взаимовежливы и берегите друг друга. Если вы передвигаетесь на личном транспорте, то не покидайте колонну во избежание возможной опасности.
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