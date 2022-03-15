У своєму телеграм-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про відкриття "зелених коридорів" в області.
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Якими будуть "зелені коридори" на Сумщині 15 березня
В евакуаційні автобуси саджатимуть лише: жінок, дітей, людей поважного віку, а також людей з інвалідністю. Першочергово – вагітні жінки, жінки з дітьми, а потім уже люди з інвалідністю та люди поважного віку.
Також зазначається, що до евакуаційних автобусів можна сідати зі домашніми улюбленцями. Тож не залишайте їх, будь ласка.
- Чоловіки можуть виїхати з населених пунктів лише за кермом легкових автомобілів.
Погоджені напрямки руху:
Тростянець – Лубни
- Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
Частково на автобусах, а також на особистому транспорті.
Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вулиця Кеніга стадіон імені Куца – вулиця Скрябіна – вулиця Татаренко – вулиця Б. Хмельницького – вулиця Гришина (об'їзна) – вулиця Шевченка і далі у бік міста Суми.
- Час виїзду колони: 9:00.
Крім того, додаткові автобуси виїдуть з міста Лохвиця. Їхній час відправлення оголосять згодом.
Суми – Лубни
- Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а от з міста Лохвиця на Сумщину відправлять автобуси. Вони вивозитимуть тих, у кого немає особистого транспорту.
Місця збору у Сумах:
Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (район школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
- БК "Хімік"
- вулиця Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"
- "Більбоу" на проспекті Курському
- ТЦ "Мануфактура"
Час збору буде уточнено згодом, попередньо – 13:00. Час початку руху першої колони – 9:00.
Лебедин – Лубни
- ВОРОЖБА (Лебединська громада) – Бишкинь – Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Місце збору: місто Лебедин, вулиця Сумська 12.
- Час виїзду колони: 9:00.
Конотоп – Лубни
- Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
- Час виїзду колони: 9:00.
Місце: площа перед міськрадою.
Шостка – Лубни
Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.
З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
- Час виїзду колони: 9:00.
Місце: площа перед міськрадою.
Будьте взаємоввічливими та бережіть один одного. Якщо ви пересуваєтеся на особистому транспорті, то не покидайте колону, щоб уникнути можливої небезпеки.
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