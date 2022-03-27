На Сумщине впервые с начала вторжения России ночь прошла тихо

27 марта 2022 , 09:28
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Источник:

телеграм Дмитрия Живицкого

Ночь с 26 по 27 марта в Сумской области прошла тихо. Такое впервые с начала полномасштабной войны с Россией.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он радостно заметил, что единственная новость за ночь – перевели часы на летнее время.

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Напомним, что накануне ВСУ освободили Тростянец от российских оккупантов. В городе пока нет связи, но людям уже привезли еду, лекарства и другую помощь.

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Автор: Ольга Музика