На Сумщине впервые с начала вторжения России ночь прошла тихо

Ночь с 26 по 27 марта в Сумской области прошла тихо. Такое впервые с начала полномасштабной войны с Россией.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он радостно заметил, что единственная новость за ночь – перевели часы на летнее время.

Важно Первый свободный вечер в Тростянце: первые кадры из освобожденного города

Напомним, что накануне ВСУ освободили Тростянец от российских оккупантов. В городе пока нет связи, но людям уже привезли еду, лекарства и другую помощь.

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