На Сумщине впервые с начала вторжения России ночь прошла тихо
27 марта 2022 , 09:28Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Ночь с 26 по 27 марта в Сумской области прошла тихо. Такое впервые с начала полномасштабной войны с Россией.
Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он радостно заметил, что единственная новость за ночь – перевели часы на летнее время.
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