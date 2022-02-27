На Сумщине вражеская ДРГ подло напала на пограничников: двое погибших

На Сумщине охранники границы и нацгвардейцы вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой врага. К сожалению, два человека погибли.

Правоохранители получили информацию о подозрительных лицах. Диверсанты расставляли метки по городу.

Важно С каждым днем сопротивления мы крепнем, – Данилов

Проверять эту информацию выехала группа разведывательного отделения в составе пограничников и нацгвардейцев. На одной из улиц военнослужащие обнаружили горящий автомобиль и остановились, чтобы проверить есть ли люди в машине и оказать помощь.

В этот момент против них открыла огонь диверсионно-разведывательная группе. Пограничники с нацгвардейцами вступили в бой с противником.

К сожалению, двое украинских пограничников погибли, один нацгвардеец ранен.

Враг также повредил автомобиль пограничников. Сейчас проверяется район предполагаемого нахождения диверсионной группы.

Просим местное население помогать украинским воинам освобождать украинскую землю от нечисти. Вместе к победе!

– призвали в Госпогранслужбу.

Пограничники продолжают противостоять российскому вторжению и противодействовать диверсионной деятельности вместе с представителями других составляющих сил безопасности.

Враг обстрелял пограничников / Фото Госпогранслужбы

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