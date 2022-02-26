На Сумщину вернули 52 человека, которые были захвачены в плен

На Сумщину вернули пленных, которые были захвачены в пункте пропуска "Бачевск" еще 24 февраля. Все они – гражданские.

Как сообщил глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий, сейчас в плену остаются 26 пограничников.

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Заметим, что с первых дней российского вторжения Сумы едва ли не больше всего пострадали от российских оккупантов. За город продолжают идти адские бои.

Также оккупанты пытаются занять другие города региона. Одни из самых ожесточенных боев – за Ахтырку. 26 февраля по городу оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

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