Некоторые из фур поедут в освобожденный от оккупантов Тростянец. Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Что везет ООН

Живицкий сообщил, что помощь включает вещи первой необходимости и продукты. Кроме этого, на Сумщину привезут много полиэтиленовой пленки.

Ею будут закрывать разбитые окна, чтобы в домах было тепло. Также ею будут окутывать имущество от дождя и других погодных условий.

Важно – ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: