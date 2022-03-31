Деякі з фур поїдуть до звільненого від окупантів Тростянця. Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Що везе ООН

Живицький повідомив, що допомога включає речі першої потреби та харчі. Крім цього, на Сумщину привезуть багато поліетиленової плівки.

Нею закриватимуть розбиті вікна, щоб у будинках було тепло. Також нею огортатимуть майно від дощу та інших погодних умов.

Важливо – ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: