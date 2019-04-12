Сумщину затопил мощный ливень: фото и видео непогоды
Канализация не справилась со значительным потоком воды в Сумах. 11 апреля непогода парализовала движение общественного транспорта в областном центре.
Автобусы и троллейбусы в городе остановились, отметили на Facebook-странице местного КП "Электроавтотранс".
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Видео коллапса выложили в сеть жители Сум. Затопило также и улицы в городе Шостка.
Фото из Сум
Сумщину затопил мощный ливень
Сумщина страдает от непогоды
Из-за высокого уровня воды на дорогах города образовались массовые заторы.
Заторы в областном центре
Из-за непогоды движение транспорта в городе – парализовано
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