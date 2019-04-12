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      Сумщину затопила потужна злива: фото та відео негоди

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      Каналізація не справилася зі значним потоком води в Сумах. 11 квітня негода паралізувала рух громадського транспорту в обласному центрі.

      Автобуси та тролейбуси у місті зупинилися, зазначили на Facebook-сторінці місцевого КП "Електроавтотранс".

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      Відео колапсу виклали у мережу мешканці Сум. Затопило також й вулиці в місті Шостка.


      Фото з Сум


      Сумщину затопила потужна злива


      Сумщина потерпає від негоди

      Через високий рівень води на дорогах міста утворилися масові затори.


      Затори в обласному центрі


      Через негоду рух транспорту в місті – паралізований

      Центральний ринок у Сумах затопило: дивіться відео


      Зазначимо, що опади в регіоні синоптики прогнозують й 12 квітня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Суми Транспорт
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