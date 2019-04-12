Сумщину затопила потужна злива: фото та відео негоди
Каналізація не справилася зі значним потоком води в Сумах. 11 квітня негода паралізувала рух громадського транспорту в обласному центрі.
Автобуси та тролейбуси у місті зупинилися, зазначили на Facebook-сторінці місцевого КП "Електроавтотранс".
Читайте також: В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання
Відео колапсу виклали у мережу мешканці Сум. Затопило також й вулиці в місті Шостка.
Фото з Сум
Сумщину затопила потужна злива
Сумщина потерпає від негоди
Через високий рівень води на дорогах міста утворилися масові затори.
Затори в обласному центрі
Через негоду рух транспорту в місті – паралізований
Центральний ринок у Сумах затопило: дивіться відео
Зазначимо, що опади в регіоні синоптики прогнозують й 12 квітня.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі