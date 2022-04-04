С Сумщины вывели российскую технику и большинство солдат: ВСУ проводят зачистку

С Сумской области Вооруженные Силы Украины вывели российскую технику и большинство солдат. В частности, наши военные прогнали колонны оккупантов, которые заходили в область.

Соответствующую информацию вечером 3 апреля рассказал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. В частности, он рассказал о ситуации в регионе после 39 дней полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Дмитрий Живицкий рассказал, что российские войска с 3 апреля начали выходить из области на свою территорию. Политик вспомнил, что в последнюю неделю наблюдалось большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа – в Белопольской, Путивльской, Буринской, Ново-Слободской, Поповской общинах и вокруг самого Конотопа.

Заходили новые колонны, они окопались, устраивали террор на территории области, в общинах, обстреливали мирных жителей. Стреляли беспорядчно, куда попало – по лесам, домам, улицам из танков, гранатометов, автоматов, пулеметов. Однако наши вооруженные силы совместно с терробороной когда начали гнать нечисть из Киевской области, то прогнали их через всю Черниговскую область,

– рассказал Дмитрий Живицкий.

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Российская техника вышла из Сумщины

"Сегодня еще рано говорить о полном тотальном освобождении области, но техника, броня, артиллерия вышли. Остались еще некоторые небольшие группы, которые сейчас выявляются, проводится зачистка Сумской области, Конотопского района", – пояснил глава Сумской ОВА.

Кстати, российская армия, уходя, просто бросает своих солдат. Поэтому они еще могут быть в области – нужно быть очень осторожными, потому что солдаты России напуганы. Известно, что их могут быть десятки, или даже сотни.

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