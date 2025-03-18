В Генштабе рассказали, есть ли продвижение россиян на Сумщине

Российские войска неустанно пытаются захватить украинские территории. В частности, оккупанты пробуют заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья.

Однако, Силы обороны успешно противодействуют попыткам россиян закрепиться на территории Сумщины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на Сумщине

По данным Генштаба, ситуация на границе Сумской области с Курской находится под контролем украинских военных. Там отмечают, что информация, которая распространяется в социальных сетях по продвижению российских подразделений вглубь территории Сумщины, является ложной.

Небольшие группы оккупантов, которые пытаются зайти на территорию Украины, успешно уничтожают огневыми средствами. В Генштабе добавляют, что сейчас враг несет значительные потери как в технике, так и в живой силе.

Отметим, что 17 марта в Государственной пограничной службе Украины также сообщали, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться через границу.

Кроме этого, оккупанты минируют местность. Наиболее активно фиксируют попытки пересечения границы на севере региона. Однако и для других участков границы с Россией есть риск попыток проникновения вражеских ДРГ.