Сумская область получила на вооружение очередную технику, отбитую у россиян

Украинские бойцы достойно дают отпор российским захватчикам. Трофейную технику забирают на вооружение нашей армии.

Следовательно, новая техника пополнила вооружение Сумщины. Об этом сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

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Отбитая у орков техника продолжает пополнять вооружение Сумщины. Спасибо нашей теробороне,

– сказал он.

Новая техника для наших защитников: смотрите видео