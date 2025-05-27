Об этом hromadske рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Какая сейчас ситуация на Сумщине

Андрей Демченко рассказал, что пешие группы оккупантов иногда пытаются "залететь" на территорию Украины на квадроциклах и мотоциклах, используя скорость для того, чтобы максимально продвинуться вглубь территории Украины.

Затем враг пытается закрепиться в норах и выжидает подобное подкрепление, чтобы уже большими силами атаковать ВСУ.

Наибольшая активность малых штурмовых групп наблюдается в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но в последнее время они начали расширять эту тактику левее Журавки – у Веселовки и Владимировки.

Это постоянные действия противника. Сейчас видим, что они пытаются расширить эту зону. Если раньше было Новенькое, дальше – направление населенного пункта Басовка, Журавка, то сейчас, к сожалению, фиксируем подобное еще на двух направлениях населенных пунктов,

– отметил Демченко.

Он отметил, что это продолжается уже не одну неделю, несмотря на потери, которых наносят противнику Силы обороны Украины. Кроме этого, враг ежедневно обстреливает все приграничье, используя и артиллерию, и дроны, и авиацию.

По словам Демченко, на Сумщине сейчас самый активный участок из всей границы с Россией, который контролирует Украина. Диверсанты более активны на севере Сумщины, ближе к Черниговской области, или южнее – это ближе к Харьковщине. В центральной же части действуют малые штурмовые группы.

"Силы обороны Украины и пограничные подразделения максимально используют все имеющееся вооружение, чтобы уничтожать эти группы – как те, что переходят линию госграницы, так и те, которые мы обнаруживаем еще на подступах к нашей границе", – указал Демченко.

Отметим, что сейчас под контролем врага на Сумщине находятся 4 населенных пункта. Еще несколько сел сейчас в серой зоне.