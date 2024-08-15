Действия ВСУ в Курской области должны обезопасить прежде всего жителей украинского приграничья. Изменилась ли сейчас ситуация в Сумской области, 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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Какова сейчас ситуация на Сумщине

Украинские военные уже больше недели проводят операцию в Курской области. Однако россияне продолжают терроризировать местное население Сумщины.

Сейчас увеличилось количество КАБов по самому пограничью. Чуть ближе к Сумам, Путивля оккупанты тоже. Но учитывая то, что наши ВСУ создают некую демилитаризованную, буферную зону в Курской области, в воздухе чувствуется дыхание оптимизма среди гражданского населения. Появилось душевное спокойствие, гарантия безопасности, что завтра снова не придется с "Коктейлями Молотова" выходить и жечь российские танки,

– отметил Артем Семенихин.

По словам мэра Конотопа, у сумчан появилось ощущение безопасности, которого долго не было. Ведь особенно тревожно горожанам в период, когда поговаривали о вероятном наступление российской армии на Сумскую область.

"Конечно, каждую ночь стали летать "Шахеды" над Сумщиной. Есть определенный дискомфорт от этих БпЛА. Но сегодня, кстати, на Сумщине сбили 4 "Шахеды" – наши Силы обороны удачно работают, совершенствуют свое мастерство", – отметил Семенихин.

Для жителей Сумской области уже является привычной работа противовоздушной обороны. Ее слышно даже за много километров до непосредственного места сбивания, например, дронов.

Эвакуация из Сумской области

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что 183 населенных пункта Сумщины, которые страдают от постоянных обстрелов со стороны российской армии, подлежат первоочередной эвакуации.

Это сделано правильно. Есть определенный алгоритм и утвержденные планы по временному отселению людей на, в частности, западные территории нашего государства. В случае какой-то экстраординарной ситуации у нас также разработаны и отработаны планы по отселению людей,

– отметил мэр Конотопа.

К слову, определенное количество местных на фоне сообщений о вероятном наступлении россиян на Сумщину уже выехала.

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"Понятно, что людей надо обезопасить. Но и также нужно дать военным возможность полноценно работать. Например, той же артустановке нужно выбрать позицию в определенной местности, а там есть жилые дома. Поэтому военным приходится рисковать и ехать в другой квадрат, или же вообще отказаться от определенного действия", – объяснил Семенихин.

Украинские военные заботятся о гражданском населении, поэтому не выполняют задач, которые могут навредить мирным жителям. Поэтому важно провести эвакуацию и с этой точки зрения.