Дії ЗСУ у Курській області мають убезпечити насамперед мешканців українського прикордоння. Чи змінилась зараз ситуація у Сумській області, 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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Якою зараз є ситуація на Сумщині

Українські військові вже більш як тиждень проводять операцію у Курській області. Однак росіяни продовжують тероризувати місцеве населення Сумщини.

Зараз збільшилась кількість КАБів по самому прикордонню. Трохи ближче до Сум, Путивля окупанти теж. Але з огляду на те, що наші ЗСУ створюють таку собі демілітаризовану, буферну зону у Курській області, у повітрі відчувається подих оптимізму серед цивільного населення. З'явився душевний спокій, гарантія безпеки, що завтра знову не доведеться з "Коктейлями Молотова" виходити і палити російські танки,

– наголосив Артем Семеніхін.

За словами мера Конотопа, у сумчан з'явилося відчуття безпеки, якого довго не було. Адже особливо тривожно містянам у період, коли подейкували про ймовірний наступ російської армії на Сумську область.

"Звичайно, щоночі стали літати "Шахеди" над Сумщиною. Є певний дискомфорт від цих БпЛА. Але сьогодні, до речі, на Сумщині збили 4 "Шахеди" – наші Сили оборони вдало працюють, вдосконалюють свою майстерність", – зауважив Семеніхін.

Для мешканців Сумської області уже є звичною робота протиповітряної оборони. Її чути навіть за багато кілометрів до безпосереднього місця збиття, наприклад, дронів.

Евакуація з Сумщини

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що 183 населені пункти Сумщини, які потерпають від постійних обстрілів з боку російської армії, підлягають першочерговій евакуації.

Це зроблено правильно. Є певний алгоритм та затверджені плани щодо тимчасового відселення людей на, зокрема, західні території нашої держави. У випадку якоїсь екстраординарної ситуації у нас також розроблені та відпрацьовані плани щодо відселення людей,

– зауважив мер Конотопа.

До слова, певна кількість місцевих на тлі повідомлень про ймовірний наступ росіян на Сумщину вже виїхала.

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"Зрозуміло, що людей треба убезпечувати. Але й також потрібно дати військовим можливість повноцінно працювати. Наприклад, ті й же артустановці потрібно обрати позицію у певній місцевості, а там є житлові будинки. Тому військовим доводиться ризикувати та їхати в іншій квадрат, або ж взагалі відмовитися від певної дії", – пояснив Семеніхін.

Українські військові піклуються про цивільне населення, тож не виконують завдань, які можуть нашкодити мирним жителям. Тому важливо провести евакуацію й з цього погляду.