Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів 24 Каналу, що Рада оборони Сумської області розглядала обстановку, яка склалася у прикордонні, і зробила висновок, що ситуація контрольована, хоча й напружена. Ворог продовжує систематично обстрілювати ракетами та артилерією прикордонні громади, та Збройні Сили готові до будь-яких викликів з боку окупанта.
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ЗСУ розглядають усі можливі ситуації
Сумська військова адміністрація володіє розвідувальною інформацією щодо ситуації на стороні ворога – у Курській області.
Ми знаємо, скільки там перебуває військ, яка їхня чисельність. З висновків Ради оборони відомо, що угруповання з боку ворога, яке сьогодні могло би здійснити наступ, не існує. Хоча ми маємо чітко розуміти можливості ворога, який володіє сучасною зброєю, що такі угруповання він може створити дуже швидко,
– підкреслив Володимир Артюх.
Насамперед ЗСУ зараз розглядають всі можливі ситуації з урахуванням і наших військ, і з урахуванням дій ворога.
У Сумській ОВА чітко розуміють, що відбувається на Харківському напрямку, та аналізують цю ситуацію, а також готуються до можливих дій ворога.
Для цього Збройними Силами проводяться певні заходи, щоб оборонні спроможності, включаючи допомогу військової обласної адміністрації, районних військових адміністрацій, громад, зростали.
Ситуація у Сумській області: новини за травень
- У ніч на 6 травня російські загарбники завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, спричинивши відключення світла у деяких районах міста Суми – Лебедині, Білопіллі та Охтирці.
- Лише за 11 травня на території області зафіксували аж 93 вибухи. Окупанти обстріляли 10 громад Сумської області. Зокрема, Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру.
- Міський голова Конотопа Артем Семеніхін зауважив, що зараз триває евакуація населення, щоб врятувати людей від обстрілів. Все недарма, адже 21 травня ворог поцілив по виробничій інфраструктурі Конотопу, а 22 травня після атаки дронами-камікадзе були прильоти по енергетичних об'єктах у Шостці та Конотопі.
- Російські ДРГ активізували проникнення в Сумську область з метою знайти місця розташування наших підрозділів та дізнатися, як побудована оборона.
- 29 травня загарбники обстріляли селище Краснопілля. Атакували вороги між адміністративною будівлею та будинком культури, внаслідок чого загинули двоє цивільних.