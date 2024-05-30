Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів 24 Каналу, що Рада оборони Сумської області розглядала обстановку, яка склалася у прикордонні, і зробила висновок, що ситуація контрольована, хоча й напружена. Ворог продовжує систематично обстрілювати ракетами та артилерією прикордонні громади, та Збройні Сили готові до будь-яких викликів з боку окупанта.

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ЗСУ розглядають усі можливі ситуації

Сумська військова адміністрація володіє розвідувальною інформацією щодо ситуації на стороні ворога – у Курській області.

Ми знаємо, скільки там перебуває військ, яка їхня чисельність. З висновків Ради оборони відомо, що угруповання з боку ворога, яке сьогодні могло би здійснити наступ, не існує. Хоча ми маємо чітко розуміти можливості ворога, який володіє сучасною зброєю, що такі угруповання він може створити дуже швидко,

– підкреслив Володимир Артюх.

Насамперед ЗСУ зараз розглядають всі можливі ситуації з урахуванням і наших військ, і з урахуванням дій ворога.

У Сумській ОВА чітко розуміють, що відбувається на Харківському напрямку, та аналізують цю ситуацію, а також готуються до можливих дій ворога.

Для цього Збройними Силами проводяться певні заходи, щоб оборонні спроможності, включаючи допомогу військової обласної адміністрації, районних військових адміністрацій, громад, зростали.

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