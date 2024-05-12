Так, протягом дня росіяни здійснили 21 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. На жаль, не минулося без жертв.

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Загинула молода жінка

Упродовж дня в області зафіксували аж 93 вибухи. Окупанти обстріляли 10 громад Сумської області. Зокрема, у Сумській Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру.

Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення несумісні з життям,

– повідомили у Сумській ОВА.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої.

У Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів). У Білопільській – окупанти вдарили FPV-дроном (1 вибух), обстріляли з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів).

Також окупанти скинули 6 мін на територію Великописарівської громади. Також здійснили артобстріли (19 вибухів).

Шалигинська громада – мінометні обстріли (8 вибухів). В Есманьській агресор вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).

У Миропільській здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). У Середино-Будській громаді окупанти скинули 2 міни.

В Юнаківській зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та удар FPV-дроном (1 вибух). А в Хотінській громаді ворог обстріляв з РСЗВ обстріл (4 вибухи).