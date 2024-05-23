Зокрема, ворог хоче дізнатися як побудована оборона у Сумській області. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал.
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Демченко пояснив ситуацію з ДРГ на Сумщині
Речник ДПСУ зазначив, що у Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Водночас у Чернігівській області цього не фіксують.
Сумщина – це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що щодня російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока,
– розповів Демченко.
Він пояснив, що основна ціль ворожих диверсійно-розвідувальних груп полягає, щоб знайти місця розташування наших підрозділів та дізнатися, як побудована оборона. Це потрібно ворогу, щоб надалі завдавати туди ударів зі свого потужного озброєння.
"Також ДРГ може мати завдання завдавати ураження по наших позиціях власними силами, але цю загрозу хлопці добре розуміють. Застосовуються всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі ДРГ", – підкреслив речник.
Яка загроза наступу ворога у Сумській області
- Андрій Демченко, говорячи про потенційний наступ ворога на Сумську область, розповів, що станом на сьогодні не можна недооцінювати противника. Адже будь-які дії, які ворог спробує вчинити навіть попри відсутність достатньої кількості свого особового складу та техніки, змушуватимуть Україну відтягувати туди необхідні сили та засоби.
- За оцінками ДПСУ, наразі ворожих сил біля Сумської області недостатньо для того, аби дійти до обласного центру. Однак Демченко зазначив, що прикордонники добре розуміють, що потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій і на будь-якому напрямку.
- Водночас Демченко зазначив, що прикордонники, які тримають свою смугу оборони, нарощують спроможності для того, щоб протидіяти ворогу у разі його спроби зайти на територію України у напрямку Сумської області. Попри це, ворог не припиняє щоденні обстріли територій Сумської та Чернігівської областей, використовуючи артилерію та танки.