Там заявили, что эта информация является ложной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на границе с Сумской областью

По словам Демченко, захватчики продолжают применять в приграничье малые штурмовые группы.

Силы в виде малых штурмовых групп враг пытается использовать по направлению населенных пунктов Новенькое и Журавка. Сейчас малые штурмовые группы уничтожаются как на подступах к нашей границе, так и во время того, когда они уже пересекли линию государственной границы,

– объясняет представитель ГПСУ.

Ранее Демченко также отмечал, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются зайти в Сумскую область ближе к Харьковской области. Стоит заметить, что одна из них насчитывала около 15 человек.

Кроме этого, вражеская армия продолжает обстреливать населенные пункты в приграничье и использует авиацию.