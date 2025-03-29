Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил в разговоре с 24 Каналом, какие именно направления нужны оккупантам для продвижения. Также в Сумской области, ближе к Харьковщине, постоянно фиксируются попытки захода российских диверсионно-разведывательных групп.

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Стремятся восстановить контроль

Тимочко отметил, что Сумская и Харьковские области вполне понятные направления со стороны врага относительно возможного наступления. Тем более, что россияне уже пытались заходить через Сумскую область в направлении Киева в 2022 году.

Также тогда оккупанты рассматривали Харьковскую область для создания плацдарма, чтобы усилить свои войска в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня противник рассматривает Сумщину и Харьковщину как стратегический блок областей для своего наступления. Поскольку в Донецкой области дела россиян сложились не так, как они планировали,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

На Донецком направлении враг потерпел, по его мнению, стратегическое и оперативное поражения. Поэтому сейчас может попытаться переориентировать свои наступательные действия на другой блок областей – Запорожскую и Херсонскую.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил, что Владимир Путин пытается выиграть время и готовится к наступательной операции, которая должна начаться весной. В частности, враг может попытаться продвинуться на Сумщине и Харьковщине.

Это, по его мнению, нужно россиянам, чтобы расширить оккупацию материковой части территории Украины, которая южными границами упирается в море.

Кроме того, Путин хочет закрепиться в Запорожской области, потому что для него важен Энергодар, а именно Запорожская атомная электростанция,

– объяснил он.

Тимочко напомнил, что Херсонщина, Сумщина и Харьковщина – это территории, из которых Украина в 2022 году выгоняла россиян. Поэтому они стремятся восстановить контроль за регионами, из которых сбежали.

Что касается Запорожской области, то украинские силы в 2023 году проводили там контрнаступление. Россияне действительно опасаются, что мы можем его повторить, но уже в другом формате,

– отметил Иван Тимочко.

В то же время Кремль рассматривают Сумскую и Харьковскую области для наступления, потому что для него является проблемой обстрелы Белгородщины и Курщины со стороны Вооруженных Сил Украины. Например, в Курской области украинское войско находится в Суджанском и Теткинском районах.

К слову, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что Запорожская область входит в сферу геополитических интересов России, поэтому оккупанты пытаются продвинуться на этом направлении. Поэтому, по его словам, ситуации на юге Украины, и в частности на запорожских направлениях обострились. Также россияне накопили там силы для осуществления штурмовых действий малыми группами пехоты.