Там заявили, що ця інформація є неправдивою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на кордоні з Сумщиною

За словами Демченка, загарбники продовжують застосовувати в прикордонні малі штурмові групи.

Сили у вигляді малих штурмових груп ворог намагається використовувати по напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка. Наразі малі штурмові групи знищуються як на підступах до нашого кордону, так і під час того, коли вони вже перетнули лінію державного рубежу,

– пояснює речник ДПСУ.

Раніше Демченко також зазначав, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються зайти в Сумську область ближче до Харківщини. Варто зауважити, що одна з них налічувала близько 15 осіб.

Окрім цього, ворожа армія продовжує обстрілювати населені пункти у прикордонні та використовує авіацію.