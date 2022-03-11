В Сумской области 11 марта "зеленых коридоров" нет

В Сумской области 10 марта организовывали эвакуацию населения в Полтаву. 11 марта "зеленых коридоров" не будет.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Накануне из города удалось вывезти 45 тысяч человек.

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Утро 11 марта. Сегодня на Сумщине "зеленых коридоров" нет,

– сказал Живицкий.

Заметим, что эвакуация из Сум длилась 3 дня подряд. Мирные жители имели возможность выехать из родного города в Полтаву. В то время террористы обещали режим тишины.

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