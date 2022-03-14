В Сумской области 14 марта ни одного "зеленого коридора" не будет
14 марта 2022 , 02:52Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Власти сообщают, что 14 марта никаких "зеленых коридоров" в Сумской области не будет. Ни одного маршрута пока не согласовали.
Хотя переговоры еще продолжаются, отметил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.
Важно Оккупанты сделали штаб на железнодорожном вокзале на Сумщине, оттуда бьют по населенным пунктам
Какая ситуация в Сумской области
В Генштабе ВСУ предупреждали, что враг пытается возобновить наступление на Сумы. Оккупанты перегруппируют войска.
Под обстрелами находится Ахтырка. Около 21:00 13 марта авиация оккупантов начала бомбить город. Пострадал жилищный сектор.
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