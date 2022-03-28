Как сообщили в Офисе генпрокурора, жуткий инцидент произошел 27 марта.

Важно В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: много погибших и пострадавших

Семья украинцев шла по дороге. Вдруг на них наехало военное транспортное средство России. В результате ДТП 15-летний парень получил травмы, а его отец, к сожалению, скончался в больнице.

Ранее случались не менее ужасающие аварии с участием российских захватчиков, в частности:

12 марта оккупанты танком переехали "Таврию". 2 мужчин погибли, мальчик сгорел в горящей машине.

Еще раннее в Киеве бронетехника оккупантов переехала машину мирных жителей. Находившийся в машине водитель чудом выжил.

А 5 марта в Запорожской области сотрудники Укрпочты развозили пенсии и почту по маршруту, проходящему через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка на встречу гражданской машине выехал танк.

Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ русские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него. На месте погибли мужчина и женщина.

В Киеве бронетехника оккупантов переехала машину мирных жителей: смотрите видео