Як повідомили в Офісі генпрокурора, моторошний інцидент стався 27 березня.

Важливо На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: багато загиблих і постраждалих

Родина українців йшла дорогою. Аж раптом на них наїхав військовий транспортний засіб Росії. Внаслідок ДТП 15-річний хлопець отримав травми, а його батько, на жаль, помер у лікарні.

Раніше ставалися не менш жахливі аварії за участю російських загарбників, зокрема:

12 березня окупанти танком переїхали "Таврію". 2 чоловіків загинули, хлопчик згорів у палаючій автівці.

Ще раніше у Києві бронетехніка окупантів переїхала машину мирних мешканців. Водій, який був у машині, дивом вижив.

А 5 березня у Запорізькій області співробітники Укрпошти розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк.

Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього. На місці загинули чоловік та жінка.