В Сумской области согласовали ряд "зеленых коридоров": перечень
15 марта 2022 , 07:06Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий
В настоящее время, 15 марта, в Сумской области откроют новые эвакуационные коридоры. Просьба к людям эвакуироваться именно через них, в противном случае можно погибнуть.
Эвакуация начнется в 9 утра и продлится до 21:00. Об этом рассказал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
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С каких городов согласовали эвакуационные коридоры:
- Сумы,
- Конотоп,
- Шостка,
- Тростянец,
- Лебедин.