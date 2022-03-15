В Сумской области согласовали ряд "зеленых коридоров": перечень

15 марта 2022 , 07:06
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Дмитрий Живицкий

В настоящее время, 15 марта, в Сумской области откроют новые эвакуационные коридоры. Просьба к людям эвакуироваться именно через них, в противном случае можно погибнуть.

Эвакуация начнется в 9 утра и продлится до 21:00. Об этом рассказал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

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С каких городов согласовали эвакуационные коридоры:

  • Сумы,
  • Конотоп,
  • Шостка,
  • Тростянец,
  • Лебедин.
Автор: Анастасія Кушпіт