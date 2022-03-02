Каждый, кто координирует движение русской техники – герой. Местные власти оперативно передают всю информацию ВСУ. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий 2 марта.
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В ночь с 28 февраля по 1 марта украинские войска остановили и обезвредили колонны техники, в составе которых были:
- 60 танков, 4 Бука, до 20 САУ, 20 БМП, 15 "Градов".
- около 200 единиц техники (танки и БТР).
Утро 1 марта:
- 4 "Эскандеры", всего около 80 единиц техники.
Вечер 1 марта:
- около 80 единиц, из них половина – грады.