Каждый, кто координирует движение русской техники – герой. Местные власти оперативно передают всю информацию ВСУ. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий 2 марта.

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В ночь с 28 февраля по 1 марта украинские войска остановили и обезвредили колонны техники, в составе которых были:

60 танков, 4 Бука, до 20 САУ, 20 БМП, 15 "Градов".

около 200 единиц техники (танки и БТР).

Утро 1 марта:

4 "Эскандеры", всего около 80 единиц техники.

Вечер 1 марта: