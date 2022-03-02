Кожен, хто координкує переміщення російської техніки – герой. Місцева влада оперативно передає всю інформацію ЗСУ. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький 2 березня.

Зверніть увагу У ДБР почали збір доказів про порушення прав людини: долучитися може кожен

В ніч з 28 лютого по 1 березня українські війська зупинили і знешкодили колони техніки, у складі яких були:

60 танків, 4 Буки, до 20 САУ, 20 БМП, 15 "Градів".

близько 200 одиниць техніки (танки та БТР)

Ранок 1 березня:

4 "Ескандери", загалом близько 80 одиниць техніки.

Вечір 1 березня:

близько 80 одиниць, з них половина – гради.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!