Комендантский час из-за войны уже был введен во многих украинских городах.

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Бои в Сумской области

С утра 25 февраля начались активные передвижения техники по всей территории Сумской области. В Сумской ОГА призвали горожан не ездить и ходить возле объектов критической инфраструктуры.

В городе Ахтырка было ожесточенное сражение. Украинские защитники отбили прорыв российских оккупантов. Захватчики цинично обстреляли детский сад, ранив детей.