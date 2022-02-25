Комендантский час из-за войны уже был введен во многих украинских городах.
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Бои в Сумской области
С утра 25 февраля начались активные передвижения техники по всей территории Сумской области. В Сумской ОГА призвали горожан не ездить и ходить возле объектов критической инфраструктуры.
В городе Ахтырка было ожесточенное сражение. Украинские защитники отбили прорыв российских оккупантов. Захватчики цинично обстреляли детский сад, ранив детей.
Бои продолжались в Тростянце, а также в аэропорту Сум.