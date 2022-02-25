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Бої на Сумщині

Від ранку 25 лютого почалися активні пересування техніки по всій території Сумської області. У Сумській ОДА закликали містян не їздити та ходити біля об'єктів критичної інфраструктури.

У місті Охтирка був запеклий бій. Українські захисники відбили прорив російських окупантів. Загарбники цинічно обстріляли дитячий садок, поранивши дітей.

Бої тривали в Тростянці, а також в аеропорту Сум.

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