Пока одного ребенка госпитализировали в больницу. Предварительно атаку на общину осуществили с помощью минометов.
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Российская армия в очередной раз обстреляла Сумской области
В Сумской военные администрации сообщили, что в течение суток оккупанты совершили 21 обстрел пограничья. По всей области было зафиксировано около 98 взрывов.
Жестокие обстрелы подверглась Глуховской общине, по которой россияне стреляли 19 раз. В результате атаки пострадали дети, одну из которых пришлось везти в больницу, а другим оказали помощь на месте.
В администрации также отметили, что захватчики обстреляли и другие общины Сумской области.
В частности, атаки подверглись следующим общинам:
- Эсманское общество – прилетели 6 мин от россиян;
- Белопольское общество - 23 взрывов из миномета, авиаудар с вертолета и пуск 9 неуправляемых ракет;
- Свеское общество – 4 взрыва из миномета;
- Середино-будская община – 15 выстрелов из миномета, авиаудар с вертолета, пуск 5 неуправляемых ракет;
- Николаевская община – 6 минометных обстрелов;
- Краснопольское общество – 1 минометный обстрел.
Недавно российская ДРГ расстреляла 6 лесоводов в Сумской области
- В Шосткинском районе Сумской области нашли тела 6 погибших лесников. Предварительно их жестоко убила российская ДРГ.
- Ранее в Сумской ОВА сообщали, что эти мужчины погибли в результате артобстрела. Однако впоследствии экспертиза показала, что это не так.
- Кроме того, враги полтора дня намеренно не давали возможности унести тела с места трагедии. Без родителей осталось 12 детей.