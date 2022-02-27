На Сумы направляется большая колонна вражеской техники, – ОГА

К Сумам направляется большая колонна техники армии российских оккупантов. Жителей города призывают быть осторожными.

О том, что приближается усиление кремлевских захватчиков, стало известно 27 февраля в 8:22. Предостерег жителей города глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Просят не выходить на улицу без надобности

Колонна двигается со стороны Химпрома. Поскольку враг не пренебрегает никакими методами, мирному населению следует быть очень осторожным. Российская орда часто даже обстреливает жилые дома.

Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон,

– призвал Живицкий.

В течение предыдущего дня оккупанты обстреливали Сумы из артиллерии. Вероятно, они пытались отомстить за то, что ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с топливом и начали полностью контролировать город.

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Читайте текст сообщения Дмитрия Живицкого:

Сумы. Со стороны Химпрома на город направляется большая колонна вражеской техники!

Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!