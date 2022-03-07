Суммы постепенно оправляются от авиационных бомбардировок. Российские самолеты обстреливали объекты инфраструктуры. В городе работают коммунальные службы.

Достойно внимания Россия вербует боевиков в Сирии для боев в городах Украины, – WSJ

Суммы приходят в себя после бомбардировки врага

Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что медики постоянно привлечены к работе. Кроме того, 6 марта местная территориальная оборона вступила в бой с оккупантами.

В то же время в город прибыли 6 фур гуманитарной помощи. Город получил лекарства, препараты для гемодиализа, еду, детское питание.

Ситуация в Лебедине

В Лебедине на Сумщине частично исправили ситуацию с электроэнергией и связью, которые отсутствовали в городе последние полтора суток. Живицкий добавил, что россияне ударом с воздуха уничтожили здание Лебединского хлебозавода. Правоохранители уже начали досудебное расследование.

Ситуация в Сумской области / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого

Ситуация в Сумской области / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого

Ситуация в Сумской области / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!