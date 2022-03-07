Суми поступово оговтуються від авіаційних бомбардувань. Російські літаки обстрілювали об'єкти інфраструктури. У місті працюють комунальні служби.

Варте уваги Росія вербує бойовиків у Сирії для боїв у містах України, – WSJ

Суми оговтуються після бомбардування ворога

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що медики постійно залучені до роботи. Крім того, 6 березня місцева територіальна оборона вступила у бій з окупантами.

Водночас до міста прибули 6 фур гуманітарної допомоги. Місто отримало ліки, препарати для гемодіалізу, їжу, дитяче харчування.

Ситуація у Лебедині

У Лебедині, що на Сумщині, частково виправили ситуацію з електроенергією та зв'язком, які були відсутні у місті останні півтори доби. Живицький додав, що росіяни ударом з повітря знищили будівлю Лебединського хлібзаводу. Правоохоронці уже розпочали досудове розслідування.

Ситуація на Сумщині / Фото телеграм Дмитра Живицького

Ситуація на Сумщині / Фото телеграм Дмитра Живицького

Ситуація на Сумщині / Фото телеграм Дмитра Живицького

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