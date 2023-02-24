Сунк на саммите G7 будет просить партнеров об оружии большой дальности для Украины, – CNN

В годовщину начала полномасштабного вторжения лидеры "Большой семерки" соберутся на онлайн-саммите, чтобы в очередной раз подчеркнуть поддержку нашего государства. Также будет обсуждение вопросов вооружения.

По меньшей мере, о вопросах оружия будет точно говорить премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Глава британского правительства будет просить для Украины оружие большой дальности.

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Нужно ускорить победу Украины

Согласно прессрелизу офиса британского премьера, Риши Сунак будет призывать партнеров предоставить Украине авиацию и дальнобойное оружие. Это нужно для того, чтобы ускорить победу Украины, которая может таким образом добиться преимущества на поле бои.

Чтобы Украина выиграла эту войну и ускорила этот день, она должна получить решающее преимущество на поле боя. Вот что понадобится, чтобы изменить мышление Путина. Сейчас это должно быть нашим приоритетом. Вместо постепенного подхода нам нужно двигаться быстрее по артиллерии, бронетехнике и противовоздушной обороне,

– убежден Сунак.

Глава британского правительства уверен, что следующие недели будут тяжелыми для Украины, но и для России они будут такими же. Поэтому политик убежден – нужно вооружить и усилить наше государство.

Зеленский также будет на саммите "Большой семерки"

Помимо лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, на онлайн-саммите G7 будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Накануне были сообщения о том, что премьер-министр Японии Кисида Фумио пригласил президента Украины на саммит, который состоится в годовщину полномасштабного вторжения.

То, что президент Украины примет участие в саммите, заявила и представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Также она отметила, что лидеры обсудят поддержку нашего государства.