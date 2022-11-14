Об этом 24 каналу сказал политический эксперт Валерий Клочок. Он подчеркнул, что военная, финансовая и геополитическая поддержка Украины со стороны Британии остается такой же, как при премьерстве Джонсона.

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Какая политика Британии по отношению к Украине

Клочок отметил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон любимец украинцев, потому что был последователен в своей поддержке нашего государства. В денежном эквиваленте Британия предоставила Украине не так много, как, например, США, а примерно в 20 раз меньше.

Почему так? Давайте мы с вами выясним такой момент. Великобритания действует фактически в унисон с США. Великобритания не является членом Европейского союза. Великобритания действует фактически как самостоятельный игрок на геополитической платформе. То есть она поддерживает политику противостояния России и вместе с тем не является союзником Европейского Союза,

– заявил политический эксперт.

То есть, по его словам, этот момент является определяющим. Вопрос в том, как это может происходить. Экс-премьер Борис Джонсон неоднократно намекал во время неожиданных поездок в Украину на вероятность создания совместного военно-политического союза, который бы дал нам возможность противостоять России. Но это заявление прозвучало раз, после чего отошло где-то на задний план.

Клочок предположил, о чем может заявить премьер Британии в отношении России на саммите G20: смотрите видео

О чем может заявить Сунак на саммите G20

Клочок отметил, что создание такого союза якобы сейчас актуально, но требует соответствующих принятых решений. К тому же вопросом остается то, кто в него войдет. Безусловно, это должна быть ось от Балтийского до Черного моря, неплохо бы, если бы присоединилась еще и Турция.

Это почти классический вариант Балто-Черноморского союза, берущий свою историю еще с начала XX века, и в той конструкции, которая тогда предлагалась и Пилсудским, и Скоропадским, в частности, была поддержана. Не было только Великобритании. Сегодня она там как-то появляется,

– подчеркнул политический эксперт.

Он отметил, что Джонсону не дали этого реализовать, сняв с должности. Лиз Трасс недолго была премьером. И, наконец, так получилось, что Риши Сунак стал единоличным кандидатом на пост главы британского правительства. В то же время говорят, что якобы Джонсон и Сунак встречались в ночь перед официальной регистрацией последнего единственным кандидатом на должность премьер-министра.

Все эти пазлы означают, что политика последовательности действий Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном остается при Сунаке. Ничего не изменилось – военная, финансовая, геополитическая поддержка остается такой же,

– сказал Клочок.

По его мнению, Сунак будет продолжать политику Джонсона. Тем более, он заявил, что "даст еще больше". Скорее всего, Соединенным Штатам Америки необходимо быть лидером в помощи Украине. Не исключено, что существовала даже подобная договоренность. Поэтому нельзя говорить о том, что Британия не потянула бы финансово войну Украины по сравнению с Россией, ведь у нее очень мощная экономика даже на фоне нынешнего кризиса.

Следовательно, совершенно очевидно, что Сунак может даже сказать в своей речи о том, что есть предварительная договоренность о реализации проекта, который анонсировал еще Борис Джонсон. Сунак остается последователем,

– считает политический эксперт.

Он не исключает, что через некоторое время Джонсон снова вернется на должность премьер-министра в Великобритании. Шансы на это очень высоки.

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