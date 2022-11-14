Про це 24 каналу сказав політичний експерт Валерій Клочок. Він наголосив, що військова, фінансова й геополітична підтримка України з боку Британії залишається такою самою, як за прем'єрства Джонсона.

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Яка політика Британії щодо України

Клочок зауважив, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон є улюбленцем українців, тому що був послідовний у своїй підтримці нашої держави. У грошовому еквіваленті Британія надала Україні не так багато, як, наприклад, США, а приблизно у 20 разів менше.

Чому так? Давайте ми з вами з'ясуємо такий момент. Велика Британія діє фактично в унісон зі США. Велика Британія не є членом Європейського Союзу. Велика Британія діє фактично як самостійний гравець на геополітичній платформі. Тобто вона підтримує політику протистояння Росії й разом із тим не є спільником Європейського Союзу,

– заявив політичний експерт.

Тобто, за його словами, цей момент є визначальним. Питання в тому, як це може відбуватися. Експрем'єр Борис Джонсон неодноразово натякав під час несподіваних поїздок до України на ймовірність створення спільного військово-політичного союзу, який би дав нам змогу протистояти Росії. Але ця заява пролунала раз, після чого відійшла десь на задній план.

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Про що може заявити Сунак на саміті G20

Клочок зазначив, що створення такого союзу нібито зараз на часі, але потребує відповідних ухвалених рішень. До того ж питанням залишається те, хто у нього ввійде. Безумовно, це має бути вісь від Балтійського до Чорного моря, непогано було би, якби приєдналася ще й Туреччина.

Це майже класичний варіант Балто-Чорноморського союзу, який бере свою історію ще з початку XX століття і в тій конструкції, яка тоді пропонувалася і Пілсудським, і Скоропадським, зокрема, була підтримана. Не було лише Великої Британії. Сьогодні вона там якось з'являється,

– наголосив політичний експерт.

Він заважив, що Джонсону не дали цього реалізувати, знявши із посади. Ліз Трасс недовго була прем'єркою. І зрештою так вийшло, що Ріші Сунак став одноосібним кандидатом на пост глави британського уряду. Водночас подейкують, що нібито Джонсон і Сунак зустрічалися в ніч перед офіційною реєстрацією останнього єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Усі ці пазли означають те, що політика послідовності дій Великої Британії на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном залишається за Сунака. Нічого не змінилося – військова, фінансова, геополітична підтримка залишається такою самою,

– сказав Клочок.

На його думку, Сунак продовжуватиме політику Джонсона. Тим паче він заявив, що "дасть ще більше". Найімовірніше, що Сполученим Штатам Америки необхідно бути лідером у допомозі Україні. Не виключено, що існувала навіть подібна домовленість. Тому що не можна говорити про те, що Британія не потягнула би фінансово війну України проти Росією, адже у неї дуже потужна економіка навіть на тлі нинішньої кризи.

Відтак абсолютно очевидно, що Сунак може навіть сказати у своїй промові про те, що є попередня домовленість про реалізацію проєкту, який анонсував ще Борис Джонсон. Сунак залишається послідовником,

– вважає політичний експерт.

Він не виключає, що через деякий час Джонсон знову повернеться на посаду прем'єр-міністра у Великій Британії. Шанси на це є дуже високими.

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