Дональд Трамп опять похвастался новым американским оружием, которое месяцем ранее назвал "супер-дупер ракетой". Теперь он решил уточнить, что она не только в 17 раз быстрее всех других ракет в мире, но и способна попасть в цель за 1600 километров с отклонением лишь в каких-то 35 сантиметров.

В субботу, 13 июня, президент США выступал перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Трамп вновь подчеркнул, что американская армия активно обновляет арсенал оружия, как рассказали в Интерфакс-Украина .

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В качестве примера Дональд Трамп привел все ту же гиперзвуковую ракету, о которой уже упоминал в мае 2020 (тогда он назвал ее "супер-дупер ракетой" ). Она, мол, самая быстрая в мире и чрезвычайно точная по попаданию в цель.

Мы строим ракеты. Среди них и гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее самых быстрых мировых аналогов,

– сказал Трамп.

Таким образом он повторил тезис месячной давности. Хотя ему в СМИ уже намекали, что если бы такая скорость была реальной, то такая ракета пролетала бы 100 километров в секунду – это гораздо больше, чем даже у космической ракеты.

Впрочем, на этот раз Трамп добавил несколько деталей об этой новой ракете. По его словам:

Ракеты могут поражать цель на расстоянии в тысячу миль – это примерно 1600 километров или как двойное расстояние от Киева до Москвы;

Причем отклонение ракеты от цели будет не большим, чем 14 дюймов – это где 35 сантиметров или диаметр средней обеденной тарелки.

Когда эти новые чрезвычайные ракеты появятся на вооружении армии США, Трамп не сообщил.