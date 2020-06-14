Дональд Трамп знову похвалився новітньою американською зброєю, яку місяцем раніше назвав "супер-дупер ракетою". Тепер він вирішив уточнити, що вона не лише у 17 разів швидша за усі інші ракети у світі, а й здатна влучити в ціль за 1600 кілометрів із відхиленням лише у якихось 35 сантиметрів.

У суботу, 13 червня, президент США виступав перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті. Трамп вкотре наголосив, що американська армія активно оновлює арсенал зброї, як розповіли в Інтерфакс-Україна.

До слова Трамп заявив, що готовий визнати поразку на виборах

Як приклад Дональд Трамп навів все ту ж гіперзвукову ракету, про яку вже згадував у травні 2020 (тоді він назвав її "супер-дупер ракетою"). Вона, мовляв, найшвидша у світі й надзвичайно точна щодо влучання у ціль.

Ми будуємо ракети. Серед них і гіперзвукову ракету, яка буде в 17 разів швидшою за найшвидші світові аналоги,

– сказав Трамп.

У такий спосіб він повторив тезу місячної давнини. Хоча йому у ЗМІ вже натякали, що якби така швидкість була реальною, то така ракета пролітала б 100 кілометрів за секунду – це значно більше, ніж навіть у космічної ракети.

Утім, цього разу Трамп додав кілька деталей про цю нову ракету. За його словами:

Ракети можуть вражати ціль на відстані в тисячу миль – це приблизно 1600 кілометрів або як подвійна відстань від Києва до Москви;

Причому відхилення ракети від цілі буде не більшим за 14 дюймів – це десь 35 сантиметрів або діаметр середньої обідньої тарілки.

Коли ці нові надзвичайні ракети з'являться на озброєнні армії США, Трамп не повідомив.

Зауважимо, Трампа хоче витратити у 2021 році 3,2 мільярда доларів на розробку гіперзвукових ракет. Ймовірно, так і буде – якщо Трамп, звісно, виграє вибори президентські вибори у США 2020 року.