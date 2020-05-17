Супер-дупер ракета – нова надпотужна зброя США: кумедна заява Трампа і реакція соцмереж
Super duper missile – ось такою зброєю, на думку Трампа, США готові здивувати. Причому не лише світ, а й увесь Всесвіт. Користувачі соцмереж не могли пройти повз чергову екстравагантну витівку американського президента.
Трамп "розкрив" нову таємну зброю США – супер дупер ракету
США створили ракету, та не просту, а "супер дупер". Вона у 17 разів швидша за всі аналоги – чи то китайські, чи російські. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у Білому домі на презентації символіки Космічних військ, як пишуть у CNN..
Найсмішніші меми тижня Граф Дубінеску, чіп-чіпування від Білла Гейтса, медуза Гордона
Ми створили неймовірну військову техніку на рівні, ніколи раніше не баченому. У нас є... Я називаю це "супер дупер ракета",
– сказав Трамп.
Технічні деталі нової "супер дупер ракети" Трамп не розкрив. Однак журналісти миттєво атакували Пентагон уточнювальними запитаннями: мовляв, що ото Трамп мав на увазі? Але у відповідь чули лише: "У нього й питайте".
Лише ввечері, за чотири години після виступу Трампа, у Пентагоні вирішили відписати щось офіційне на інцидент. Речник відомства Джонатан Гоффман у твіттері опублікував таке:
- "Міністерство оборони працює над створенням низки гіперзвукових ракет для протистояння нашим супротивникам".
Виступ Трампа та заява про "нетрадиційні" ракети: дивіться відео
Супер Дупер Трамп і міжгалактичні війни
Журналісти на цьому заспокоїлися, а от користувачі соцмереж – ні.
У Росії дуже налякалися. Зокрема, генеральний директор "Роскосмосу" Рогозін у твіттері миттєво визнав верховенство США у царині ракетного озброєння: "Ні, ну, проти супер-пупер ракети нам ловити нічого. Здаємося!"
Інші користувачі мереж, не настільки відомі як Рогозін, не настільки й сильно лякалися. Ба більше, дозволили собі дещо покритикувати Трампа. Мовляв, якщо ця ракета літає у 17 разів швидше за ті, що існують зараз, то це ж 100 кілометрів за секунду. Чи не краще використовувати її у міжгалактичних війнах?
Якось так побачили Трампа американці після заяви про супер дупер ракету
А ще – ось вам: Обама Трампу більше не цікавий.
А тут користувач розкрив таємницю, хто і як саме будуть супер дупер ракету Трампові.
Або ні. Або вона вже давно збудована і навіть запущена. Геть запущена.
І ще кілька вражень – без коментарів.