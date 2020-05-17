Супер-дупер ракета – новое сверхмощное оружие США: забавное заявление Трампа и реакция соцсетей
Super duper missile – вот таким оружием, по мнению Трампа, США готовы удивить. Причем не только мир, но и всю Вселенную. Пользователи соцсетей не могли пройти мимо очередной экстравагантной выходки американского президента.
Трамп "раскрыл" новое тайное оружие США – супер-дупер ракету
США создали ракету, да не простую, а "супер-дупер". Она в 17 раз быстрее всех аналогов – китайских или российских. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Белом доме на презентации символики Космических войск, как пишут в CNN.
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Мы создали невероятную военную технику на уровне, никогда ранее не виденном. У нас есть... Я называю это "супер-дупер ракета",
– сказал Трамп.
Технические детали новой "супер-дупер ракеты" Трамп не раскрыл. Однако журналисты мгновенно атаковали Пентагон уточняющими вопросами: мол, что вот Трамп имел в виду? Но в ответ слышали только: "У него и спрашивайте".
Вечером, 4 часа после выступления Трампа, в Пентагоне решили ответить что-то официальное на инцидент. Представитель ведомства Джонатан Хоффман в твиттере опубликовал следующее:
- "Министерство обороны работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противостояния нашим противникам".
Выступление Трампа и заявление о "нетрадиционных" ракетах: смотрите видео
Супер Дупер Трамп и межгалактические войны
Журналисты на этом успокоились, а вот пользователи соцсетей – нет.
В России испугались. В частности, генеральный директор "Роскосмоса" Рогозин в твиттере мгновенно признал верховенство США в области ракетного вооружения: "Нет, ну, против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!"
Другие пользователи сетей, не столь известные как Рогозин, не столь и сильно боялись. Более того, позволили себе несколько покритиковать Трампа. Мол, если эта ракета летает в 17 раз быстрее, чем те, что существуют сейчас, то это же 100 километров в секунду. Не лучше ли использовать ее в межгалактических войнах?
Как-то так увидели Трампа американцы после заявления о супер-дупер ракете
А еще – вот вам: Обама Трампу больше не интересен.
А здесь пользователь раскрыл тайну, кто и как будет строить супер-дупер ракету Трампу.
Или нет. Или она уже давно построена и даже запущена. Напрочь запущена.
И еще несколько впечатлений – без комментариев.