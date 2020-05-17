Супер-дупер ракета – новое сверхмощное оружие США: забавное заявление Трампа и реакция соцсетей

Super duper missile – вот таким оружием, по мнению Трампа, США готовы удивить. Причем не только мир, но и всю Вселенную. Пользователи соцсетей не могли пройти мимо очередной экстравагантной выходки американского президента.

Трамп "раскрыл" новое тайное оружие США – супер-дупер ракету

США создали ракету, да не простую, а "супер-дупер". Она в 17 раз быстрее всех аналогов – китайских или российских. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Белом доме на презентации символики Космических войск, как пишут в CNN.

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Мы создали невероятную военную технику на уровне, никогда ранее не виденном. У нас есть... Я называю это "супер-дупер ракета",

– сказал Трамп.

Технические детали новой "супер-дупер ракеты" Трамп не раскрыл. Однако журналисты мгновенно атаковали Пентагон уточняющими вопросами: мол, что вот Трамп имел в виду? Но в ответ слышали только: "У него и спрашивайте".

Вечером, 4 часа после выступления Трампа, в Пентагоне решили ответить что-то официальное на инцидент. Представитель ведомства Джонатан Хоффман в твиттере опубликовал следующее:

"Министерство обороны работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противостояния нашим противникам".

Выступление Трампа и заявление о "нетрадиционных" ракетах: смотрите видео

Супер Дупер Трамп и межгалактические войны

Журналисты на этом успокоились, а вот пользователи соцсетей – нет.

В России испугались. В частности, генеральный директор "Роскосмоса" Рогозин в твиттере мгновенно признал верховенство США в области ракетного вооружения: "Нет, ну, против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!"

Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH

Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся ! — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020

Другие пользователи сетей, не столь известные как Рогозин, не столь и сильно боялись. Более того, позволили себе несколько покритиковать Трампа. Мол, если эта ракета летает в 17 раз быстрее, чем те, что существуют сейчас, то это же 100 километров в секунду. Не лучше ли использовать ее в межгалактических войнах?



Как-то так увидели Трампа американцы после заявления о супер-дупер ракете

А еще – вот вам: Обама Трампу больше не интересен.

#Superdupermissle Super Duper Missile - the new thing pic.twitter.com/fGJpL8QYyT — Kevin Hawn (@KevVekKevVek) May 15, 2020

А здесь пользователь раскрыл тайну, кто и как будет строить супер-дупер ракету Трампу.

Pretty sure Fisher-Price owns the ‘Super-Duper Missle’ trademark ? pic.twitter.com/m9KkQ4MYLw — sean voss (@svoss150) May 15, 2020

Или нет. Или она уже давно построена и даже запущена. Напрочь запущена.

Leaked classified video of the super duper missle... pic.twitter.com/HkJmOBPENP — Francisco Roig (@roigfj) May 15, 2020

И еще несколько впечатлений – без комментариев.