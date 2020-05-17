Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Супер-дупер ракета – новое сверхмощное оружие США: забавное заявление Трампа и реакция соцсетей

- Читати новину українською
Трамп обрадован Космическими войсками США и их супер-дупер ракетами
Трамп обрадован Космическими войсками США и их супер-дупер ракетами / Коллаж 24 канала

Super duper missile – вот таким оружием, по мнению Трампа, США готовы удивить. Причем не только мир, но и всю Вселенную. Пользователи соцсетей не могли пройти мимо очередной экстравагантной выходки американского президента.

Трамп "раскрыл" новое тайное оружие США – супер-дупер ракету

США создали ракету, да не простую, а "супер-дупер". Она в 17 раз быстрее всех аналогов – китайских или российских. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Белом доме на презентации символики Космических войск, как пишут в CNN.

Самые мешные мемы недели Граф Дубинеску, чип-чипирование от Билла Гейтса, медуза Гордона

Мы создали невероятную военную технику на уровне, никогда ранее не виденном. У нас есть... Я называю это "супер-дупер ракета",
 – сказал Трамп.

Технические детали новой "супер-дупер ракеты" Трамп не раскрыл. Однако журналисты мгновенно атаковали Пентагон уточняющими вопросами: мол, что вот Трамп имел в виду? Но в ответ слышали только: "У него и спрашивайте".

Вечером, 4 часа после выступления Трампа, в Пентагоне решили ответить что-то официальное на инцидент. Представитель ведомства Джонатан Хоффман в твиттере опубликовал следующее:

  • "Министерство обороны работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противостояния нашим противникам".

Выступление Трампа и заявление о "нетрадиционных" ракетах: смотрите видео

Супер Дупер Трамп и межгалактические войны

Журналисты на этом успокоились, а вот пользователи соцсетей – нет.

В России испугались. В частности, генеральный директор "Роскосмоса" Рогозин в твиттере мгновенно признал верховенство США в области ракетного вооружения: "Нет, ну, против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!"

Другие пользователи сетей, не столь известные как Рогозин, не столь и сильно боялись. Более того, позволили себе несколько покритиковать Трампа. Мол, если эта ракета летает в 17 раз быстрее, чем те, что существуют сейчас, то это же 100 километров в секунду. Не лучше ли использовать ее в межгалактических войнах?

Трамп
Как-то так увидели Трампа американцы после заявления о супер-дупер ракете

А еще – вот вам: Обама Трампу больше не интересен.

А здесь пользователь раскрыл тайну, кто и как будет строить супер-дупер ракету Трампу.

Или нет. Или она уже давно построена и даже запущена. Напрочь запущена.

И еще несколько впечатлений – без комментариев.

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Дональд Трамп Новости США Оружие Космос Курьезные новости Мемы Роскосмос
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Учитесь на опыте лучших: мотивационная подборка книг
сегодня , 16:00 Учитесь на опыте лучших: мотивационная подборка книг
Книги для гурманів
Новости коронавируса 17 мая: возобновление туризма в Крыму, судьба защитных костюмов для врачей
сегодня , 16:00 Новости коронавируса 17 мая: возобновление туризма в Крыму, судьба защитных костюмов для врачей
Альона Захарова
Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
сегодня , 09:11 Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
Роман Чорненький