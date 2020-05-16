Самые смешные мемы недели: граф Дубинеску, чип-чипирование от Билла Гейтса, медуза Гордона

Эта неделя выдалась не слишком насыщенной на смешные события, но шутить все же было с чего. Украинцы смеялись над румынским гражданством нардепа Александра Дубинского, а в конце недели над его эпической битвой с Савиком Шустером. Также шутили над массовым чипированием от Билла Гейтса, которым пугают украинцев. Не обошлось без шуток относительно скандального интервью Дмитрия Гордона с Поклонской.

Румынские приключения Дубинского и батл с Шустером

Актуально Немытые рагули: Дубинский обозвал журналистов из-за скандала с румынским паспортом

Журналисты получили документы, подтверждающие попытки Александра Дубинского получить гражданство ... Румынии, когда тот еще работал ведущим на телеканале "1+1". Почему Румынии? А почему бы и нет? Ведь Румыния является членом Европейского Союза, а следовательно ее гражданство дает много привилегий. В частности, возможность свободно вести бизнес и передвигаться по Европе, а также упрощенный въезд в США и Канаду.

Сам Дубинский заверил, что не получал румынского гражданства, а журналистов обозвал "немытыми рагулями". Конечно соцсети не смогли обойти вниманием такое событие.

Фейковый, но очень смешной румынский паспорт Дубинского

Оказалось, что "мама любит не только скорость, но и Румынию" / Голобуцкий

"Румынские корни" Дубинского дают о себе знать / "Процишин официальный"

Дубинский в знаменитом фильме Кустурицы / "Процишин официальный"

Еще одна странность от Дубинского. В Раде заметили его слишком широкий костюм.

Ну и уже в конце недели Дубинский снова стал ньюсмейкером дня.

Дубинский заявил, что его не пустили в эфир программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина". Сам Шустер назвал это огромной ложью. Он объяснил, что Дубинского никто ничего не запрещал – с ним хотели связаться с помощью видеосвязи, но нардеп решил прийти в студию. Однако из-за карантина это невозможно.



Как Шустер Дубинского на эфир не пускал / "Процишин официальный"

Чип вам в хату

К теме Почему чип в вакцине против коронавируса невозможен: опровергаем очередной фейк

В сети активно распространяют теорию, что якобы правительство США создает вакцину с чипом, чтобы следить за людьми. В частности, недавно в эфире одного из российских телеканалов режиссер Никита Михалков "вполне серьезно" заявил, что Билл Гейтс использует коронавирус, чтобы "чипировать" населения планеты.

Случилось чудо! Билл Гейтс даже заговорил по-русски (шутим конечно)

Информация о чипах в вакцинах активно распространяется в социальных сетях, в частности в Вайбере и Фейсбуке. Компания "Фейсбук" активно блокирует такие сообщения, однако в личных сообщениях они разлетаются быстро.

Ну, а шутки о чипировании людей не заставили себя ждать.



Как же тут не вспомнить легендарный мультфильм о Чипе и Дейле

Особенно испугались чипирования в России. Ведь об этом на федеральном канале рассказал сам Никита Михалков.

В Украине тоже отлично шутят о чипизации северных соседей.

Досталось и главному радикалу Олегу Ляшко

Уже традиционно замечательные шутки "отжигает" "Перша Приватна мемарня". Публикуем некоторые из них.



А вот Дмитрий Коваленко придумал новый мем с первой частной чипарней / С фейсбук-страницы Дмитрия Коваленко

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Гордон и Поклонская

Рекомендуем ознакомиться Шизофрения или журналистика: зачем Гордон позвал Поклонскую на интервью

Интервью скандальной Натальи Поклонский журналисту Дмитрию Гордону вызвало настоящую бурю в соцсетях.

Этот разговор Дмитрию Гордону не простили политики, журналисты и активисты. Людей шокировал и возмутил сам факт его общения на камеру с российской предательницей.



Вспомнили Гордону и роль НКВДиста вместе с другими "актерами" – Добкиным и Шуфричем во время съемок фильма "Дау" / Фото Facebook Дмитрия Гордона



Все возможно...





Теперь вместо царя

