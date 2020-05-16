Найсмішніші меми тижня: граф Дубінеску, чіп-чіпування від Білла Гейтса, медуза Гордона

Цей тиждень видався не надто насиченим на смішні події, але жартувати таки було з чого. Українці сміялись із румунського громадянства нардепа Олександра Дубінського, а наприкінці тижня з його епічної битви з Савіком Шустером. Також жартували з масового чіпування від Білла Гейтса, яким лякають українців. Не обійшлося без жартів щодо скандального інтерв'ю Дмитра Гордона з Поклонською.

Румунські пригоди Дубінського і батл з Шустером

Актуально Немиті рагулі: Дубінський обізвав журналістів через скандал з румунським паспортом

Журналісти отримали документи, що підтверджують спроби Олександра Дубінського отримати громадянство…Румунії, коли той ще працював ведучим на телеканалі 1+1. Чому саме Румунії? А чому б і ні? Адже Румунія є членом Європейського Союзу, а отже її громадянство дає багато привілеїв. Зокрема, можливість вільно вести бізнес і пересуватися Європою, а також спрощений в'їзд до США і Канади.

Сам Дубінський запевнив, що не отримував румунського громадянства, а журналістів обізвав "немитими рагулями". Звісно ж соцмережі не змогли обійти увагою таку подію.



Фейковий, але дуже смішний румунський паспорт Дубінського



Виявилось, що "мама любить не лише швидкість, а й Румунію" / Голобуцький



"Румунське коріння" Дубінського дає про себе знати / "Процишин офіційний"



Дубінський у знаменитому фільмі Кустуріци / "Процишин офіційний"

Ще одна дивина від Дубінського. У Раді помітили його занадто широкий костюм.

Ну і вже наприкінці тижня Дубінський знову став ньюзмейкером дня.

Дубінський заявив, що його не пустили в ефір програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна". Сам Шустер назвав це величезною брехнею. Він пояснив, що Дубінському ніхто нічого не забороняв – з ним хотіли зв'язатися з допомогою відеозв'язку, але нардеп вирішив прийти до студії. Проте через карантин це неможливо.



Як Шустер Дубінського на ефір не пускав / "Процишин офіційний"

Чіп вам в хату

До теми Чому чіп у вакцині проти коронавірусу неможливий: спростовуємо черговий фейк

У мережі активно розповсюджують теорію, нібито уряд США створює вакцину з чіпом, аби стежити за людьми. Зокрема, нещодавно в ефірі одного з російських телеканалів режисер Микита Михалков "цілком серйозно" заявив, що Білл Гейтс використовує коронавірус, щоб "чіпувати" населення планети.



Сталось диво! Білл Гейтс навіть заговорив російською (жартуємо звісно)

Інформація про чіпи у вакцинах активно розповсюджується в соціальних мережах, зокрема у вайбері та фейсбуці. Компанія фейсбуку активно блокує такі дописи, втім у приватних повідомленнях вони розлітаються швидко.

Ну а жарти про чіпування людей не забарились.



Як ж тут не згадати легендарний мультфільм про Чіпа та Дейла

Особливо злякались чіпування в Росії. Адже про це з федерального каналу розповів сам Микита Міхалков.

В Україні теж гарно жартують про чіпізацію північних сусідів.



Дісталося й головному радикалу Олегу Ляшку

Вже традиційно чудові жарти "випалює" "Перша Приватна мемарня". Публікуємо деякі з них.



А ось Дмитро Коваленко придумав новий мем з першою приватною чіпарнею / З фейсбук-сторінки Дмитра Коваленка

Актуально ​Карантин в Україні послабили: найкращі меми

Гордон і Поклонська

Радимо ознайомитись Шизофренія чи журналістика: навіщо Гордон покликав Поклонську на інтерв'ю

Інтерв'ю скандальної Наталії Поклонский журналісту Дмитру Гордону викликало справжній шторм в соцмережах.

Цю розмову Дмитру Гордону не пробачили політики, журналісти та активісти. Людей шокував і обурив сам факт його спілкування на камеру з російською зрадницею.



Згадали Гордону й роль НКВДиста разом з іншими "акторами" – Добкіним та Шуфричем під час зйомок фільму "Дау" / Фото Facebook Дмитра Гордона



Все можливо...





Відтепер замість царя

