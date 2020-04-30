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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      50 днів карантину: найкращі меми

      - Читать новость на русском
      Карантин в Україні 2020 – смішні меми про коронавірус
      Найсмішніші меми про коронавірус / Картинка із соцмереж

      Вже 50 днів в Україні діє карантин через спалах COVID-19. Від інфекції потерпає увесь світ, однак люди знаходять можливість відволіктись від негативу та побороти страх перед цією загрозою. Як? За допомогою жартів та кумедних мемів, що змушують посміхнутися. Адже сміх – це ще та потужна зброя, у тому числі – в боротьбі з коронавірусом. Ми підібрали для вас найсмішніші меми за увесь час карантину.

      Карантин і домашні улюбленці

      У мережі жартують про домашніх улюбленців, яким незвично так часто бачити власних господарів вдома. Найбільш невдоволені – котики: люди просто заважають їм займатися своїми секретними справами вдома.

      Посміхніться Мережу розчулив бульдог, який сумує на карантині: фото та відео нещасної тваринки

      Ось хто-хто, а цей котик налаштований серйозно / Гортайте галерею, аби зрозуміти його наміри

      А що? Стрес напав через людину вдома:

      мем
      Цей котик, здається, теж налаштований серйозно

      мем
      Ну коли вже на роботу?

      мем
      Якщо бачите такий погляд, тоді все ясно

      мем
      Популярний запит серед котиків
       

      А от після того, як в Україні заборонили гуляти в парках, собакам цей карантин теж остогид.

      мем
      Скільки можна гуляти?

      мем
      Вже краще тут пересидіти

      мем
      В магазин так в магазин

      Сучасні подорожі

      COVID-19 вніс багато змін у життя людей. Зокрема, закрив світ для подорожей. Справжня пригодницька мандрівка тепер це відвідини продуктового магазину. Якщо ж проявити фантазію, то кухня може стати непоганим пабом, ванна – аквапарком, а балкон, якщо пощастить з сонцем, – пляжем.

      Варіанти карантинних подорожей

      Отакої На Одещині жінка скористалась послугами салону під час карантину і "здала" його у поліцію

      Великдень минув, а меми залишились

      Одними із найсмішніших жартів були ті, що стосувалися карантинних обмежень і Великодня. Цьогоріч українців дуже просили на Пасху залишатися вдома. Порушників же кпинили у мережі.

      Пасха і меми
      Зрозуміле попередження

      Пасха карантин меми
      Натяк теж зрозумілий

      Карантинні будні і робота

      Для екстравертів – це пекло, невтішні й батьки, на яких "залишили" дітей з уроками. У мережі над цим не впиняють жартувати.

      мем
      А хто казав, що буде легко?

      мем
      Реалії карантину

      мем
      Упс…

      І насамкінець – смішна пісенька про реалії карантину: відео

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Меми Курйозні новини
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