50 днів карантину: найкращі меми

Вже 50 днів в Україні діє карантин через спалах COVID-19. Від інфекції потерпає увесь світ, однак люди знаходять можливість відволіктись від негативу та побороти страх перед цією загрозою. Як? За допомогою жартів та кумедних мемів, що змушують посміхнутися. Адже сміх – це ще та потужна зброя, у тому числі – в боротьбі з коронавірусом. Ми підібрали для вас найсмішніші меми за увесь час карантину.

Карантин і домашні улюбленці

У мережі жартують про домашніх улюбленців, яким незвично так часто бачити власних господарів вдома. Найбільш невдоволені – котики: люди просто заважають їм займатися своїми секретними справами вдома.

Посміхніться Мережу розчулив бульдог, який сумує на карантині: фото та відео нещасної тваринки

Ось хто-хто, а цей котик налаштований серйозно / Гортайте галерею, аби зрозуміти його наміри

А що? Стрес напав через людину вдома:



Цей котик, здається, теж налаштований серйозно



Ну коли вже на роботу?



Якщо бачите такий погляд, тоді все ясно



Популярний запит серед котиків



А от після того, як в Україні заборонили гуляти в парках, собакам цей карантин теж остогид.



Скільки можна гуляти?



Вже краще тут пересидіти



В магазин так в магазин

Сучасні подорожі

COVID-19 вніс багато змін у життя людей. Зокрема, закрив світ для подорожей. Справжня пригодницька мандрівка тепер це відвідини продуктового магазину. Якщо ж проявити фантазію, то кухня може стати непоганим пабом, ванна – аквапарком, а балкон, якщо пощастить з сонцем, – пляжем.

Варіанти карантинних подорожей

Отакої На Одещині жінка скористалась послугами салону під час карантину і "здала" його у поліцію

Великдень минув, а меми залишились

Одними із найсмішніших жартів були ті, що стосувалися карантинних обмежень і Великодня. Цьогоріч українців дуже просили на Пасху залишатися вдома. Порушників же кпинили у мережі.



Зрозуміле попередження



Натяк теж зрозумілий

Карантинні будні і робота

Для екстравертів – це пекло, невтішні й батьки, на яких "залишили" дітей з уроками. У мережі над цим не впиняють жартувати.



А хто казав, що буде легко?



Реалії карантину



Упс…

І насамкінець – смішна пісенька про реалії карантину: відео