Мережу розчулив бульдог, який сумує на карантині: фото та відео нещасної тваринки

Пес із кличкою Big Poppa став символом бездонної туги та втоми від карантину. Тваринка звикла багато гуляти на вулиці та гратися із сусідськими дітлахами. Однак, на заваді буденним радостям став карантин.

Через пандемію коронавірусу у світі нещасний бульдог майже увесь час проводить вдома. Грається з ним лише господарка Рашида Елліс. Саме вона й публікує у твіттері сумні світлини з домашнім улюбленцем.

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На них невтішний Big Poppa переважно лежить на балконі та споглядає за людьми на вулиці. Він виходить на балкон і дивиться на людей. Багато спить. Став трохи повільним. Він не такий щасливий і веселий, як завжди. Напевно, він втомився від того, що з ним граю тільки я,

– пише його господарка.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

Користувачів у мережі дуже розчулив бульдог, тож вони готові навіть винайти вакцину, щоб повернути його до нормального життя і поліпшити настрій.

He doesn't. I say he's not allowed but I just pay the bills. Its his home pic.twitter.com/INUlacHDGP — Rae Elle (@RaeElle) April 23, 2020