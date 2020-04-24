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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Мережу розчулив бульдог, який сумує на карантині: фото та відео нещасної тваринки

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      Бульдог засумував на карантині: зворушливі фото і відео
      Невтішний Big Poppa / Фото з соцмереж Рашиди Елліс

      Пес із кличкою Big Poppa став символом бездонної туги та втоми від карантину. Тваринка звикла багато гуляти на вулиці та гратися із сусідськими дітлахами. Однак, на заваді буденним радостям став карантин.

      Через пандемію коронавірусу у світі нещасний бульдог майже увесь час проводить вдома. Грається з ним лише господарка Рашида Елліс. Саме вона й публікує у твіттері сумні світлини з домашнім улюбленцем.

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      На них невтішний Big Poppa переважно лежить на балконі та споглядає за людьми на вулиці. Він виходить на балкон і дивиться на людей. Багато спить. Став трохи повільним. Він не такий щасливий і веселий, як завжди. Напевно, він втомився від того, що з ним граю тільки я,
      – пише його господарка.

      Користувачів у мережі дуже розчулив бульдог, тож вони готові навіть винайти вакцину, щоб повернути його до нормального життя і поліпшити настрій.

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Світ тварин
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