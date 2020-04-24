Сеть растрогал бульдог, который скучает на карантине: фото и видео несчастного животного

Пес по кличке Big Poppa стал символом бездонной тоски и усталости от карантина. Животное привыкло много гулять на улице и играть с соседскими детьми. Однако, на пути обычным радостям стал карантина.

Из-за пандемии коронавируса в мире несчастный бульдог почти все время проводит дома. Играет с ним только хозяйка Рашида Эллис. Именно она и публикует в Твиттере печальные фотографии с домашним любимцем.

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На них неутешительный Big Poppa преимущественно лежит на балконе и наблюдает за людьми на улице. Он выходит на балкон и смотрит на людей. Много спит. Стал немного медленным. Он не такой счастливый и веселый, как всегда. Наверное, он устал от того, что с ним играю только я,

– пишет его хозяйка.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

Пользователей в сети очень растрогал бульдог, поэтому они готовы даже изобрести вакцину, чтобы вернуть его к нормальной жизни и улучшить настроение.

He doesn't. I say he's not allowed but I just pay the bills. Its his home pic.twitter.com/INUlacHDGP — Rae Elle (@RaeElle) April 23, 2020