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      Сеть растрогал бульдог, который скучает на карантине: фото и видео несчастного животного

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      Бульдог загрустил на карантине: трогательные фото и видео
      Невтішний Big Poppa / Фото з соцмереж Рашиди Елліс

      Пес по кличке Big Poppa стал символом бездонной тоски и усталости от карантина. Животное привыкло много гулять на улице и играть с соседскими детьми. Однако, на пути обычным радостям стал карантина.

      Из-за пандемии коронавируса в мире несчастный бульдог почти все время проводит дома. Играет с ним только хозяйка Рашида Эллис. Именно она и публикует в Твиттере печальные фотографии с домашним любимцем.

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      На них неутешительный Big Poppa преимущественно лежит на балконе и наблюдает за людьми на улице. Он выходит на балкон и смотрит на людей. Много спит. Стал немного медленным. Он не такой счастливый и веселый, как всегда. Наверное, он устал от того, что с ним играю только я,
       – пишет его хозяйка.

      Пользователей в сети очень растрогал бульдог, поэтому они готовы даже изобрести вакцину, чтобы вернуть его к нормальной жизни и улучшить настроение.

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Мир животных
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