Сеть растрогал бульдог, который скучает на карантине: фото и видео несчастного животного
Пес по кличке Big Poppa стал символом бездонной тоски и усталости от карантина. Животное привыкло много гулять на улице и играть с соседскими детьми. Однако, на пути обычным радостям стал карантина.
Из-за пандемии коронавируса в мире несчастный бульдог почти все время проводит дома. Играет с ним только хозяйка Рашида Эллис. Именно она и публикует в Твиттере печальные фотографии с домашним любимцем.
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На них неутешительный Big Poppa преимущественно лежит на балконе и наблюдает за людьми на улице. Он выходит на балкон и смотрит на людей. Много спит. Стал немного медленным. Он не такой счастливый и веселый, как всегда. Наверное, он устал от того, что с ним играю только я,
– пишет его хозяйка.
Пользователей в сети очень растрогал бульдог, поэтому они готовы даже изобрести вакцину, чтобы вернуть его к нормальной жизни и улучшить настроение.