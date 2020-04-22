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      Скучно на карантине: в Индии обезьяна запускала воздушного змея на крыше – видео

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      В Індії мавпа запускала повітряного змія на даху / Ілюстративне фото (Getty images)

      Животные продолжают удивлять сеть своим поведением во время карантина. На этот раз на видео попала обезьянка, которая играла на крыше с воздушным змеем.

      Обезьяна быстро поняла, как работает игрушка, сообщает New York Post.

      Интересно В Италии собака убежала из дома в больницу, где от коронавируса умирал ее хозяин

      На кадрах видео видно, как она держит за веревку воздушного змея и следит за его полетом. Как выяснилось впоследствии, эту игрушку оставили дети. Обезьяна нашла ее случайно.

      Автор ролика пошутил о том, что эволюция в условиях карантина происходит быстрее.

      Карантин кардинально изменил жизнь не только людей, но и животных. Последние чувствуют больше свободы из-за опустевших улиц городов – и не отказывают себе в прогулках, чем очень удивляют пользователей сетей.

      Так, в ЮАР львы заснули прямо на дороге закрытого из-за карантина заповедника. В Лландидно, что на севере Уэльса, – нашествие коз. Целое стадо свободно гуляет между домами.

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Курьезные новости Коронавирус COVID-19 Индия Мир животных Новости Украины Новости политики
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