Скучно на карантине: в Индии обезьяна запускала воздушного змея на крыше – видео
Животные продолжают удивлять сеть своим поведением во время карантина. На этот раз на видео попала обезьянка, которая играла на крыше с воздушным змеем.
Обезьяна быстро поняла, как работает игрушка, сообщает New York Post.
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На кадрах видео видно, как она держит за веревку воздушного змея и следит за его полетом. Как выяснилось впоследствии, эту игрушку оставили дети. Обезьяна нашла ее случайно.
Автор ролика пошутил о том, что эволюция в условиях карантина происходит быстрее.
Карантин кардинально изменил жизнь не только людей, но и животных. Последние чувствуют больше свободы из-за опустевших улиц городов – и не отказывают себе в прогулках, чем очень удивляют пользователей сетей.
Так, в ЮАР львы заснули прямо на дороге закрытого из-за карантина заповедника. В Лландидно, что на севере Уэльса, – нашествие коз. Целое стадо свободно гуляет между домами.
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