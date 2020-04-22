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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нудно на карантині: в Індії мавпа запускала повітряного змія на даху – відео

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      В Індії мавпа запускала повітряного змія на даху / Ілюстративне фото (Getty images)

      Тварини продовжують дивувати мережу своєю поведінкою під час карантину. Цього разу на відео потрапила мавпочка, яка гралася на даху із повітряним змієм.

      Мавпа швидко зрозуміла, як працює іграшка, повідомляє New York Post.

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      На кадрах відео видко, як вона тримає за мотузку повітряного змія і стежить за його польотом. Як з’ясувалось згодом, цю іграшку залишили діти. Мавпа знайшла її випадково.

      Автор ролика пожартував про те, що еволюція в умовах карантину відбувається швидше.

      Карантин кардинально змінив життя не лише людей, але й тварин. Останні відчувають більше свободи через спорожнілі вулиці міст – і не відмовляють собі у прогулянках, чим дуже дивують користувачів мереж.

      Так, у ПАР леви заснули просто на дорозі закритого через карантин заповідника. У Лландідно, що на півночі Уельсу, – нашестя кіз. Ціле стадо вільно гуляє поміж будинками. 

       

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Курйозні новини Індія Світ тварин Новини України Новини політики
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